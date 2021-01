Governo alerta para instabilidade no sistema

Nesta quinta-feira (07), por conta do grande número de acesso aos sistemas de órgãos estaduais, o Governo de Mato Grosso do Sul alertou para a instabilidade dos portais, considerando o período da matrícula online na Rede Estadual de Ensino (REE) e do início do pagamento do IPVA.

Conforme a Superintendência de Gestão da Informação (SGI), “Sempre que o problema é detectado, imediatamente a equipe de infraestrutura da SGI adota as medidas necessárias para garantir a normalidade no atendimento à população”, declara.