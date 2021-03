Governador de Mato Grosso do Sul pede para prefeitos entrarem na “semana do mutirão”

Reprodução/Facebook Governador de MS Reinaldo Azambuja (PSDB)

Durante a live de atualização dos casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (22) o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), reforçou o pedido realizado aos prefeitos dos 79 municípios sobre o mutirão de vacina. “Não deixe vacina na geladeira! Pegue todo o estoque que está na geladeira e vacine. Temos um cronograma que prevê a chegada de um grande volume (vacinas) no mês de abril. Com isso, criamos uma base de proteção aos idosos e de quem tem alguma comorbidade”, reforçou Azambuja.



Além do pedido, Reinaldo também lembrou os números de isolamento social, fundamental diante da falta de leitos. “Neste momento, o isolamento é a melhor precaução. Entendemos as preocupações de alguns segmentos econômicos, mas é necessário, não tem outro remédio”, relata.



Também nesta segunda o Prefeito Marquinhos Trad (PSD) disse durante live que a partir de quarta-feira (24) a Capital irá ativar um Centro de Vacinação contra a covid-19, no Ginásio Guanandizão. O local irá funcionar de segunda a sábado, das 07h30 às 17h30. De acordo com as informações repassadas pela prefeitura, o local está recebendo sinalização interna e externa para auxiliar na orientação das pessoas. Está prevista a instalação de oito cabines de vacinação e 12 para triagem, o que irá agilizar o processo de identificação.



Aproximadamente 100 servidores, entre vacinadores, apoio técnico e administrativo, estarão envolvidos. A capacidade de atendimento estimada é de 2,5 mil a 3 mil pessoas por dia. Todo o fluxo interno do espaço está sendo organizado para garantir celeridade no processo de vacinação, segurança e comodidade aos usuários.

Segundo Reinaldo Azambuja, mutirões de vacinação ocorrerão em todo o Brasil. As ações seguem planejamento do Fórum de Governadores de combate à pandemia de Covid-19. “Tomamos essa decisão para usar todo o estoque de vacinas. Com isso, aumentamos o número de pessoas protegidas e criamos uma base de vacinação”, destacou.



O governador reforçou que existe um cronograma nacional de entrega de imunizantes para todas as unidades da federação e disse que um “grande volume” será enviado a Mato Grosso do Sul. “Queremos pedir: conforme recebemos essas doses, fazemos transferência para os municípios. Pegue e vacine, amplie a segunda dose, não deixem na geladeira”, falou.



Em nove remessas, Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde 420,3 mil doses de imunizantes contra a Covid-19. O Estado tem obtido bons números de vacinação, segundo o consórcio de veículos de imprensa, e ocupa o 3º lugar no ranking dos que mais vacinaram as pessoas com a 1ª dose. São 189.317 pessoas (9,1% da população).



No comparativo da aplicação das duas doses, Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais vacinou contra a Covid-19. Aqui, 80.681 pessoas receberam as duas doses de imunizantes, o equivalente a 3,9% da população. Em primeiro lugar neste ranking aparece o Amazonas com 4% da população vacinada (114.522 pessoas).



Atualização

Mato Grosso do Sul soma 202.831 infectados, 1.086 pacientes em leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 3.854 mortes, 646.898 casos notificados, 432.992 descartados,3.307 testes em análise no Lacen, 7.768 casos sem encerramento pelos municípios, 186.654 pessoas recuperadas e 11.237 pacientes em isolamento domiciliar.