Governador de Mato Grosso do Sul lamenta a morte de Ary Rigo

Governo de Mato Grosso do Sul lamentou a morte do ex-deputado estadual Ary Rigo, 74 anos, nesta quinta-feira (30), por meio de nota. “ [...] lamenta com pesar a morte do ex-deputado estadual Ary Rigo, ocorrida hoje, em Campo Grande, deixando importante legado na política”, diz a nota.

Por meio das redes sociais, o governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB) também lamentou a morte do ex-deputado. "Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-deputado Ary Rigo, político que por muitos anos representou Maracaju, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Meus sentimentos aos familiares e a seus muitos amigos. Que Deus console os corações enlutados!".

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALEMS), o deputado Paulo Corrêa, decretou três dias de luto pela morte de Rigo. "Em respeito à sua trajetória, decretaremos luto oficial de três dias na Casa de Leis. Em nome dos 24 deputados estaduais, deixamos registrados nossos mais sinceros sentimentos a cada familiar e amigo enlutado nesse momento de profunda dor", diz a nota.

Ary estava internado no Hospital da Unimed após sofrer uma queda em casa, na última segunda-feira (27), onde teria ficado em estado grave devido a coágulos no cérebro.

Confira na íntegra as notas de pesar:

Governo do Estado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lamenta com pesar a morte do ex-deputado estadual Ary Rigo, ocorrida hoje, em Campo Grande, deixando importante legado na política.

Ary Rigo exerceu o cargo de vice-governador, na gestão de Pedro Pedrossian, e cumpriu seis mandatos de deputado estadual da Assembleia, tendo integrado os principais cargos da Mesa Diretora.

Que suas realizações em favor do crescimento de Mato Grosso do Sul redobrem as forças de seus familiares neste momento de dor. Pelo falecimento, o Governo de Mato Grosso do Sul decretou luto de três dias.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, 30 de setembro de 2021

Deputado Paulo Corrêa

Motivo de muita tristeza para todos nós o passamento, de forma tão repentina, do ex-deputado estadual Ary Rigo, aos 74 anos.

Rigo exerceu por seis mandatos o cargo de deputado estadual e vice-governador na gestão de Pedro Pedrossian. Seu nome ficará marcado na história da Assembleia Legislativa e do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em respeito à sua trajetória, decretaremos luto oficial de três dias na Casa de Leis.

Em nome dos 24 deputados estaduais, deixamos registrados nossos mais sinceros sentimentos a cada familiar e amigo enlutado nesse momento de profunda dor.

