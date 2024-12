Veja o que abre e o que fecha no feriado de Ano Novo em Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



Álvaro Rezende/Governo MS ..

Álvaro Rezende/Governo MS

..

Em Campo Grande, no último dia útil do ano, o comércio funcionará normalmente, mas o setor público pode ter alterações nos horários de funcionamento. No entanto, no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, diversos serviços terão horários especiais, por isso é importante se planejar antes de sair de casa. O EnfoqueMS reuniu informações sobre o que abre e fecha na cidade para ajudar na programação.

O Judiciário de Mato Grosso do Sul está em recesso desde o dia 20 de dezembro e permanecerá fechado até o dia 6 de janeiro de 2024. Apenas o plantão judicial atenderá casos urgentes. Já os órgãos públicos municipais e estaduais não terão expediente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com exceção dos serviços essenciais, como saúde e segurança.

No comércio, as lojas abrirão até às 18h no dia 31 de dezembro e não funcionarão no dia 1º de janeiro, retornando às atividades normais na quinta-feira (2). Supermercados terão horário normal até o dia 31, funcionando até às 20h, mas estarão fechados no dia 1º de janeiro. Nos shoppings, as lojas do Shopping Campo Grande funcionarão das 10h às 18h no dia 31, com opções de alimentação e lazer no dia 1º, das 10h às 22h. O Shopping Norte Sul Plaza e o Shopping Bosque dos Ipês terão horários semelhantes para alimentação e lazer, enquanto o Pátio Central Shopping estará fechado no dia 1º.

Os bancos estarão fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas as agências retomarão o atendimento normal no dia 2 de janeiro. O atendimento eletrônico estará disponível para transações financeiras. As casas lotéricas abrirão no dia 31, mas estarão fechadas no dia 1º. O Mercadão Municipal funcionará até às 14h no dia 31 e permanecerá fechado no dia 1º.

Outros serviços, como a Polícia Civil, funcionam em regime de plantão, com unidades abertas para registro de ocorrências. Já o Bioparque Pantanal, importante ponto turístico da cidade, fechará de 1º a 6 de janeiro para manutenção. A Funtrab e a Casa da Saúde não terão atendimento nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, enquanto o Detran-MS informa que seus serviços online estarão disponíveis, mas o atendimento presencial será suspenso.