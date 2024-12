Ônibus pega fogo após pane elétrica e deixa passageiros assustados na Capital

Viviane Freitas

Incidente na linha 080 foi causado por pane elétrica; Consórcio Guaicurus promete reforçar manutenções preventivas

Na manhã desta sexta-feira (27), um ônibus da linha 080 - Terminal Aero Rancho/General Osório pegou fogo enquanto trafegava pela Rua Rui Barbosa, próximo à Rua Dom Aquino, na região central de Campo Grande (MS). Apesar do susto, nenhum passageiro ficou ferido.

De acordo com nota divulgada pelo Consórcio Guaicurus, responsável pelas empresas de transporte coletivo na capital, o incêndio foi causado por uma pane elétrica, e as causas serão investigadas. A empresa informou ainda que vai reforçar as manutenções preventivas para evitar ocorrências semelhantes no futuro.

Segundo informações preliminares, os passageiros perceberam a fumaça enquanto o veículo estava em movimento, com as chamas começando próximo ao motor. Todos desembarcaram rapidamente, evitando maiores consequências.

O motorista utilizou o extintor do próprio ônibus para tentar conter o fogo. Além disso, um comerciante das proximidades cedeu outro equipamento para auxiliar no controle das chamas, que foram apagadas antes que causassem mais danos.

O Consórcio Guaicurus reafirma seu compromisso com a segurança dos usuários e destacou que investigações detalhadas serão conduzidas para apurar o ocorrido e prevenir novos incidentes.

Confira a nota na íntegra:

O Consórcio Guaicurus informa que o princípio de incêndio ocorrido foi causado por uma pane elétrica. O incidente foi rapidamente controlado com o auxílio de um extintor de incêndio de um estabelecimento comercial e do equipamento embarcado no ônibus, garantindo a realização dos procedimentos de forma eficaz. Felizmente, não houve feridos e todos os passageiros conseguiram deixar o veículo com segurança.

Imediatamente após o ocorrido, a área foi isolada para assegurar a segurança de todos, o que resultou no fechamento temporário da via. No entanto, a operação do sistema foi rapidamente restabelecida com a alocação de outro veículo para a linha 080, minimizando os impactos e evitando maiores atrasos aos usuários.

O Consórcio Guaicurus está tomando as medidas necessárias para investigar a causa da pane elétrica e reforçar as manutenções preventivas, a fim de evitar que incidentes como este se repitam.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a qualidade do transporte público em Campo Grande”.