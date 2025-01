Forças Armadas iniciam alistamento militar feminino em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Fernando Frazão/ABr Alistamento militar feminino

Fernando Frazão/ABr

Alistamento militar feminino

Desde o dia 1º de janeiro, as Forças Armadas iniciaram o alistamento militar feminino, disponível nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Ladário, em Mato Grosso do Sul. A medida, pioneira no país, oferece inicialmente 1.465 vagas: 1.010 para o Exército, 155 para a Marinha e 300 para a Aeronáutica. O alistamento é voluntário para mulheres que completam 18 anos em 2025, com o prazo de inscrições até 30 de junho.

As interessadas podem se alistar de forma online ou presencial nas Juntas de Serviço Militar. Para isso, devem apresentar documentos como certidão de nascimento, comprovante de residência, identidade ou carteira de trabalho e outro documento com foto. Para participar, é necessário ter residência nos municípios incluídos no Plano Geral de Convocação e ser nascida em 2007.

A iniciativa contempla 28 municípios em 13 estados, incluindo, além de Mato Grosso do Sul, cidades como Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). As inscrições são voltadas para mulheres que atendem aos critérios de idade e local de residência, podendo concorrer às vagas nas Forças Armadas.

O processo seletivo incluirá entrevistas, testes de saúde e físicos. Durante a seleção, a candidata poderá escolher a Força que deseja integrar, considerando sua aptidão para o cargo e a disponibilidade de vagas. O serviço militar será igualitário, sem distinção entre homens e mulheres, e as participantes terão os mesmos direitos, incluindo remuneração, auxílio-alimentação e licença-maternidade.

A duração do serviço militar é de 12 meses, com possibilidade de extensão até 8 anos, conforme a concordância das partes. Ao final do serviço, as militares receberão o Certificado de Reservista e a Certidão de Tempo de Serviço. Durante o período de reserva, elas devem se apresentar anualmente para manter o cadastro atualizado, e poderão ser convocadas, conforme a Lei do Serviço Militar.