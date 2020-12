Funtrab teve aumento de 353% nas vagas de empregos

Luiz Valney (Xuxa)/Portal MS Funtrab

Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) priorizou o trabalhador, e para isso reforçou a captação de vagas. Em um comparativo entre os meses de abril a outubro houve um aumento de 353% no número de vagas disponíveis para os trabalhadores da Capital, de 160 oportunidades saltou para mais de 700 vagas. “ É um momento delicado, mas o trabalhador precisa trabalhar e por isso reforçamos nosso trabalho de captação, com contato direto com os empresários para que houvesse uma sensibilização, estabelecemos uma relação de confiança”, declarou a servidora Nancy Souza. Ela exerce um trabalho em conjunto com as empresas.

Em março deste ano , a Funtrab suspendeu o atendimento durante 14 dias para realizar adequações com medidas de biossegurança; nos outros dias abriu normalmente das 7h30 às 17h30, com os serviços de captação de vagas, intermediação de mão de obra, entrada ao Seguro-Desemprego e orientação do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, dentre outros. No mês de abril foram captadas 160 vagas, maio (250), junho (370), julho (460), agosto (551), setembro (778) e outubro (725). Ou seja, foram 4.815 vagas captadas