Arquivo/Fundesporte Fundesporte discute estratégias para o desenvolvimento do voleibol escolar

Estratégias para o desenvolvimento do voleibol no contexto escolar serão discutidas em curso on-line do Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física nesta sexta-feira (25). A videoaula, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), será ministrada no canal oficial da Fundação no YouTube.

Voltado a acadêmicos e profissionais de Educação Física, gestores esportivos e atletas, o curso terá como ministrantes os professores Hudson Cruz Ortiz e Vágno de Souza Dias. A mediação ficará por conta de Rubens Arguelho.

Dentre os assuntos, será abordada a iniciação do voleibol na escola e suas metodologias de ensino-aprendizagem, com destaque para as aulas do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc), desenvolvido nas instituições da Rede Estadual de Ensino (REE) pela Fundesporte, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED).

Além disso, será tratada a importância do profissional no desenvolvimento da modalidade nas aulas de Educação Física escolar; o processo de transição para o alto rendimento e o direcionamento à classe universitária após o período estudantil.