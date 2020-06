Fumacê passa em doze bairros de Campo Grande

Tamanho do texto

Doze bairros de Campo Grande, irão receber o serviço de Fumacê a partir do final da tarde dessa terça-feira (30). Os veículos de borrifação do inseticida passarão a partir das 16h até às 22h. As equipes passarão pelos bairros Aero Rancho, Alves Pereira, Bandeirantes, Vila Carlota, Guanandi, Leblon, Moreninhas, Vila Nasser, Piratininga, Rita Vieira, Santo Amaro e Universitário.