Fumacê passa em cinco bairro de Campo Grande

O fumacê irá passar por cinco bairros no final da tarde e na noite desta quarta-feira (08). As equipes irão passar pelo Centenário, Centro Oeste, Jardim Los Angeles, Moreninhas e Universitário. Serão cinco carros circulando nas ruas do bairro entre às 16h e 22h30, podendo ter o horário do serviço alterado, ou até mesmo ser adiado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina e cerração.

PMCG Itinerário do Fumacê nesta quarta-feira