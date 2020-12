Filhote de gambá é capturado pela PMA

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Animal foi encaminhado para o CRAS

Policia Militar Ambiental de Bonito resgatou um filhote de gambá, nesta quinta-feira (10). Os policiais foram acionados pelo proprietário de um restaurante, na área central da cidade, para fazer a captura de um gambá, que teria caído do telhado dentro de um tanque com água na parte externa do estabelecimento comercial.

Filhote foi capturado com uso de um puçá e o colocaram em uma caixa de contenção, segundo a PMA. O bicho não chegou a ser ferir por causa da água e está bem de saúde, porém, como é filhote, será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais silvestres (CRAS), em Campo Grande.