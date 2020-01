Família realiza ação para bebê com hemorragia intestinal

Divulgação Emanuelly Vitória da Silva Fontoura

Em busca do tratamento da Emanuelly Vitória da Silva Fontoura, de sete meses, a família está realizando uma ação entre amigos para ajudar no custeio do tratamento da criança, que sofre com quadro de hemorragia digestiva. A garotinha diariamente vomita sangue e também elimina sangue junto com as fezes. Os problemas ocorrem desde que ela nasceu.

Segundo as informações da família ao site Nova News, a bebê preida de um leite especial utilizado na nutrição, denominado “Neocate”, custa, em média, nas farmácias de Ivinhema, R$ 245, sendo que, cada unidade é suficiente apenas para dois dias de alimentação, ou seja, o gasto mensal com a aquisição da fórmula infantil passa de R$ 3.6 mil .

A mãe da criança, Veronice Gomes da Silva, de 22 anos, relatou que eles tem recebido apoio do município, porém, segundo ela, a informação é de que o fornecimento do leite, considerado de alto custo, teria que ser viabilizado pelo Estado. “Eles me disseram que fizeram o pedido e que o produto deve chegar em fevereiro”, explicou.

Veronice explica que Emanuelly foi submetida recentemente exames de endoscopia, colonoscopia e três biópsias. Os procedimentos foram realizados em Dourados e em Campo Grande.

Nas palavras dela, a endoscopia não teria registrado nenhuma alteração estomacal, o que deixou a todos intrigados com relação aos vômitos com sangue. Já a colonoscopia revelou uma má formação no intestino. Os resultados das biópsias ainda não ficaram prontos.

“Recentemente passamos por uma equipe médica de Campo Grande e eles disseram que o caso da Emanuelly seria raro. Uma médica até me orientou que seria bom procurarmos tratamento em outros estados, como Paraná ou São Paulo, onde pode haver mais recursos para o diagnóstico e tratamento”, finalizou Veronice.

Rifa

Conforme a mãe da menina a família decidiu fazer a rifa para custear o tratamento particular da garotinha, uma vez que, segundo ela, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os procedimentos são muito demorados e desgastantes.

Por meio de doações, eles conseguiram um bezerro, um carneiro, uma poltrona e um ventilador, que serão sorteados no dia 29/02/2020, na programação da Rádio Ativa FM, de Ivinhema. O bilhete custa R$ 10 e pode ser adquirido pessoalmente com a família, ou pelo telefone (67) 9 9858-1196, sendo que o pagamento pode ser efetuado via depósito bancário em conta a ser informada pela família no ato da compra.

Ajuda

Quem puder colaborar com dinheiro, comprar números da rifa ou tiver interesse em entender melhor o drama enfrentado pela família pode entrar em contato com Veronice Gomes da Silva, pelo telefone / Whatsapp (67) 9 9858-1196. No perfil dela no Facebook é possível obter mais detalhes, como depoimentos em vídeo e laudos médicos.