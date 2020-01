Escolas de Campo Grande começam a receber merenda

Divulgação/ PMCG A alimentação começou a ser destribada nesta segunda

As escolas já começaram a receber os produtos para merenda de 2020, ao todo são 241 unidades escolares em Campo Grande da Rede Municipal de Ensino (Reme).





Conforme informado pela Superintendência de Alimentação Escolar (Suale), serão entregues em média 206 toneladas de alimentos, entre 46 itens secos, congelados e frios, mais 15 itens especiais e 26 itens de hortifrutigranjeiros.



Cerca de 108 mil alunos se beneficiaram da alimentação, que foi elaborada por uma equipe técnica de 16 nutricionistas, e segue as orientações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Nesta segunda-feira (20), as primeiras entregas já estão sendo feitas para Municipais de Educação Infantil (Emeis) e depois segue para as demais unidades.