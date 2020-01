Equipe de combate ao escorpião faz visita a casas em Campo Grande

Tamanho do texto

Divulgação/ SESAU Agentes da CCZ atuam em áreas de risco para escorpiões

Agentes especializados fazem visita a imóveis procurando por possíveis habitastes de escorpiões, em Campo Grande. O número de casos de aparições desses animais aumentou neste início de ano. Somente nos primeiros 15 dias de janeiro, já foram relatados 19 incidentes.

O Centro de Controle a Zoonoses (CCZ) intensificou as ações de prevenção e combate para reduzir a infestação desses animais, que se reproduzem mais com o calor excessivo, chuvas constantes e aumento na oferta de alimento para esses animais.

Os agentes estiveram, nesta sexta-feira (24), nos bairros Jardim Panamá, Zé Pereira e Vila Alba. Fazendo vistoriaria e passando informações para a população.

Ao todo, em 2019, foram registrados 742 acidentes escorpiônicos. A recomendação para espantar esses animais são a limpeza de terrenos e a dedetização de baratas, que é uma das principais fontes de alimento deles.

O alerta fica para que não ocorra acidentes domésticos, com a picada do bicho, que possui toxinas. Caso ocorra uma picada do animal, é preciso procurar imediatamente uma unidade de saúde para receber o atendimento adequado.

Para quem notar o aparecimento constante destes animais, é recomendado que solicitar uma inspeção do CCZ na residência. Seja via telefone pelo número: 3313.5026 ou comparecendo a uma unidade da instituição.