Energisa e Unesco entregam último lote de alimentos para famílias

Divulgação Última entrega deste ano na Capital

A iniciativa beneficiará 3.303 famílias até dezembro de 2020, com cerca de 100 toneladas de alimentos distribuídas nos 11 estados atendidos pelas empresas do Grupo Energisa, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) chega ao fim neste mês.

Em Campo Grande, a última etapa acontece com a entrega de mais 200 cestas para moradores dos bairros Vespasiano Martins e Jardim Los Angeles entre os dias 09, 10 e 11 de dezembro. Já foram contempladas 400 famílias dos bairros Dom Antônio Barbosa, Residencial José Teruel Filho, Jardim Colorado, Parque dos Sabias, Comunidade da Lagoa e Parque do Sol.

"Estamos na reta final dessa parceria com a Unesco e também no fechamento de um ano em que o olhar ao próximo fez toda a diferença. É gratificante saber que nessa corrente do bem tivemos uma importante colaboração às famílias mais vulneráveis. Acredito que essa responsabilidade é de todos nós", afirma o diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes.

Não bastasse a pandemia, outro vilão que nos últimos meses também marcou presença, foi o preço dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros. Conforme a assessoria, os itens que compõem a cesta básica tiveram expressivo aumento, achatando ainda mais o orçamento familiar das comunidades mais carentes. O óleo de soja, por exemplo, apresentou elevação de 20%, e o arroz com 18,91%, já não é mais o destaque nas refeições.

A distribuição contou com a articulação da Associação de Amigos do Bairro Dom Antônio Barbosa - organização parceira selecionada pela Unesco - para viabilizar a montagem das cestas de alimentos adquiridos em estabelecimentos comerciais locais, contribuindo também com a economia dos bairros atendidos.

Mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar e a taxa de desemprego atinge cerca de 14 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, o indicador da inflação medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrado