Em tempos de Pandemia procura por Carteira Digital aumenta 503,7%

Divulgação/ Portal MS Baixando a CNH Digital é possível consultar histórico de emissão e receber aviso de vencimento da habilitação

Em tempos de Coronavírus, os condutores cadastrados no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estão adaptando a versão digital dos documentos, exemplo disso é o salto no número de adesão a nova CDT (Carteira Digital de Trânsito) durante o ano de 2020.

De janeiro a novembro de 2020, mais de 110.610 pessoas obtiveram a carteira digital, um aumento de 503.7%. O aplicativo contempla a CNH em formato digital e todos os documentos dos veículos em nome da pessoa, além de oportunizar o pagamento de multas com até 40% de desconto.

De acordo com a assessoria, o diretor-presidente, Rudel Trindade, explica que a CDT é uma versão eletrônica da carteira de motorista, que tem o mesmo valor jurídico do documento impresso e implica em custos para o cliente. “Praticidade, segurança e comodidade para o condutor são algumas das vantagens da versão digital”, afirma.

Em relação ao aplicativo, todos os serviços estão disponíveis no portal Meu Detran para o Detran Mobile em setembro de 2020. O que antes era possível emitir apenas os débitos e multas dos veículos, verificar a pontuação da habilitação e ter acessos aos postos de atendimento, passou a acessar a mais de 50 serviços.

Serviço:

O aplicativo Detran Mobile é gratuito e está disponível no app store e google play desde 2018. Além dos serviços digitais, o aplicativo traz o agendamento do atendimento presencial, telefones úteis e outras facilidades. Até o momento mais de 100 mil usuários já baixaram o aplicativo no Estado.