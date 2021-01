Em SP, Governo anuncia campeonato estudantil de Free Fire e Fifa

Divulgação/Assessoria

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo anuncia a realização do São Paulo Jogos de e-Sports, um campeonato criado com a finalidade de fomentar a prática dos e-Sports na comunidade estudantil de forma competitiva e educativa em todo o estado e promover a descoberta de novos talentos nas instituições de ensino para o cenário competitivo estadual e nacional, estimulando a prática competitiva e a integração entre escolas.

O Campeonato é totalmente online e gratuito para todos os estudantes do estado de São Paulo acima de 14 anos, desde o ensino fundamental, médio até o universitário, de escolas públicas ou particulares e foi criado com o intuito de trazer uma diversão para os jovens que neste ano tiveram que frequentar as aulas de maneira online e agora merecem ter um momento de diversão online. Com competições de Fifa 21 e Free Fire, o campeonato não terá patrocinadores ou premiações para os participantes, buscando identificar jovens promissores nestas modalidades e fomentar o mercado de e-Sports com novos talentos.

As inscrições para as duas modalidades terão início no dia 10 de janeiro e ficam abertas até 28 de fevereiro de 2021, e neste período o time faz a pré-inscrição, que passa por uma análise em até 5 dias úteis, que checa se todos estão dentro das regras para somente então ser confirmada, após este prazo, a equipe poderá verificar o status de sua inscrição no site. Confira o regulamento e o formato para cada modalidade abaixo.

De acordo com a assessoria, o jogo eletrônico mobile de ação-aventura do gênero battle royale, que possui mais de 100 milhões de usuários ativos no mundo e é considerado um dos mais inclusivos por rodar em celulares mais simples, promove a Liga Brasileira de Free Fire, competição oficial da desenvolvedora e hoje permite que muitos jovens invistam na carreira de esportes eletrônicos no Brasil.