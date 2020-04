Em MS são 21 mortes por dengue nos primeiros meses de 2020

Arquivo Capital News MS pode enfrentar três epidemias ao mesmo tempo

Com um grande aumento no número de casos de dengue, Mato Grosso do Sul registra 21 mortes e 15.084 casos confirmados em 2020. Esse é o segundo ano seguido com surto de dengue. De acordo com o boletim divulgado pela SES, 96% dos 79 municípios do estado estão com alta incidência de dengue, sendo que 5.333 casos confirmados foram registrados em Campo Grande, e 1.855 casos, em Três Lagoas.

Conforme o Secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, para a Agência Rádio, o período de maior incidência da dengue no país vai coincidir, muito provavelmente, com o pico de contaminação do COVID-19 e, por isso, é fundamental que a população aproveite a quarentena para, também, se proteger do mosquito transmissor. “Nós teremos, pelo menos, três epidemias simultâneas: coronavírus, que é uma novidade; teremos Influenza, que é uma rotina, todo ano acontece, e teremos, também, o pico de dengue. Então, é fundamental, e eu tenho chamado atenção, aproveitem que estão em casa e limpem o quintal, eliminem os focos de dengue”, alerta o secretário.

O Ministério da Saúde afirmou que 80% dos focos do mosquito estão localizados dentro das residências. Em mais um alerta o ministério informa que a população precisa continuar, de forma permanente, a combater o mosquito transmissor da dengue. A recomendação é ter atenção à limpeza dos locais que possam favorecer os criadouros do mosquito Aedes aegypti.