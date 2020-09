Em MS, quase 70 mil pessoas estão infectadas por Covid-19

Com mais 743 novos casos de Covid-19, Mato Grosso do Sul se aproxima dos 70 mil casos confirmados. De acordo com o boletim desta quarta-feira (30), são 69.706 infectados, 63.288 recuperados, 1.303 mortes, 273.060 notificados, 198.945 descartados, 1.103 testes em análise no Lacen e 3.306 casos sem encerramento pelos municípios.

Divulgação/SES Dados são divulgados todos os dias

Nas últimas 24 horas foram registradas 11 mortes, sendo cinco em Campo Grande, Anastácio, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Terenos e Três Lagoas, cada uma registrou um óbito. As cidades que registraram mais casos nesse período foram a Capital 258, Paranaíba (98 casos), Dourados (84), Corumbá (35), dentre outros.

MS tem 474 pacientes internados, além de dois pacientes de outros estados que não são contabilizados como confirmados de MS. Destes, 244 estão em leitos clínicos (155 públicos e 89 privados) e 232 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 171 estão em leitos públicos e 61 em privados.