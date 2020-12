Em MS Governo inaugura fábrica de mosquitos

Edemir Rodrigues As liberações ocorrerão no período da manhã e serão feitas por meio de veículos cedidos pela SES

Nesta quinta-feira (10) o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), inaugura a Biofábrica instalada na sede do Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS), que terá como missão a redução de casos de Dengue, Zika e Chikungunya no Estado. Com capacidade de produção semanal de um milhão e meio de mosquitos com bactéria Wolbachia, Em razão da pandemia do coronavírus, o lançamento da Biofábrica será fechado, aberto apenas para as autoridades.

Esta ação reforça as iniciativas da SES no combate à Dengue, Zika e Chikungunya e integra o calendário da Campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”. Criada pelo World Mosquito Program (WMP), o método é financiado pelo Ministério da Saúde e conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), implementado em Campo Grande com apoio da SES e da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a iniciativa representa um verdadeiro alívio para Mato Grosso do Sul, que sofre com a doença há muitos anos. “Apenas os investimentos na ciência e na pesquisa, como o Governo de MS tem feito, poderemos encontrar soluções para combater eventuais epidemias. Mas nós queremos expandir este projeto do Método Wolbachia para outras cidades sul-mato-grossenses como Corumbá, Dourados e Ponta Porã”.

Líder do Método Wolbachia no Brasil e pesquisador da Fiocruz, Luciano Moreira explica que o projeto é resultado da descoberta do WMP de que o mosquito Aedes aegypti, quando contém a bactéria Wolbachia, tem sua capacidade reduzida de transmitir as três doenças citadas. “Campo Grande é uma cidade de médio porte que tem problemas de Dengue e, então, foi escolhida no Centro-Oeste para mostrar que o projeto pode funcionar em diversos biomas do Brasil”.

As liberações serão realizadas nos bairros: Guanandi, Batistão, Centenário, Coophavila II, Tijuca, Lageado e Aero Rancho. Nestes bairros, os wolbitos como são chamados os mosquitos, serão liberados semanalmente, durante 16 semanas, por agentes de saúde. As liberações ocorrerão no período da manhã e serão feitas por meio de veículos cedidos pela SES. No próximo semestre, os próximos bairros a receberem os mosquitos serão: Alves Pereira, Centro Oeste, Jacy, Jockey Club, Los Angeles, Parati, Pioneiros, Piratininga, Taquarussu, Moreninha e América.