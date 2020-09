Em MS 70 pessoas ganharam na loteria

A. Ramos/ Capital News ..

No sábado (19) aconteceu o sorteio da mega-sena, e na quadra 70 pessoas do Estado acertaram os quatro números sorteados, os sul mato grossenses estão em dia com a sorte, eles devem receber o prêmio de R$ 963,88.

Os sortudos são de de Alcinópolis, Amambai, Bataguassu, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Jardim, Ladário, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas.