Em meio a pandemia Detran bate recorde em emissão de CNH’s

Divulgação/Detran Carteira de Habilitação pode ser baixada por aplicativo

O Detran MS encerrou o mês de novembro com um aumento de 13% na emissão de CNH's (Carteira Nacional de Habilitação) com relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Dirhab (Diretoria de Habilitação), se em novembro do ano passado o órgão emitiu 21.328 carteiras, este ano o número consolidado é de 22.340 documentos.

Outro dado destacado pela diretoria é o aumento de 40% com relação ao mês de outubro no volume de emissão de primeira habilitação, que saltou de 2.206 para 3.088. A diretora de Habilitação do órgão, Lina Issa Zeinab destaca ainda que com a necessidade do distanciamento social imposto pela pandemia, também foi registrado um número de 105 mil CNH's ativadas digitalmente pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trabalho) desde o começo do ano, sendo que aproximadamente 10% desse quantitativo ocorreu em novembro.

De acordo com a Agência Brasil, na análise da diretora, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, os resultados foram positivos. "Empenho e engajamento da equipe na busca pelos melhores resultados são o diferencial para esse balanço positivo", enfatizou.