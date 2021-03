Em dois dias força-tarefa imunizou mais de 7 mil pessoas

Divulgação/PMCG

No segundo dia de reforço nas vacinações no município. Quase 7,5 mil pessoas com idades entre 71 e 72 anos foram imunizadas na terça-feira (23) durante a força-tarefa montada pela prefeitura municipal de Campo Grande para a vacinação contra a Covid-19.

Com as antecipações de feriados municipais como medida para restrição da circulação pública e, desta forma, uma tentativa para a redução do crescimento de casos positivos da Covid-19, 30 unidades do município foram referenciadas nesta semana para reforçar a vacinação e antecipar o público alvo da campanha contra o vírus.

Estas unidades estão funcionando das 8h às 17h e tem o atendimento direcionado para os moradores que se enquadram no público alvo da campanha de acordo com a faixa etária. Além destes locais, estão funcionando também o Centro de Vacinação, instalado no Ginásio Guanandizão, e o Drive-Thru, que está no Parque Ayrton Senna. De acordo com a assessoria, nesta quarta-feira (24) devem se vacinar os idosos com 69 e 70 anos de idade, contudo a partir deste público também está sendo definido turnos para cada faixa etária.