Em ano pandêmico, confira algumas dicas para o Enem

Divulgação/ Assessoria Tiago Martins, Diretor do colégio Harmonia

A Prova está prevista para ocorrer em janeiro e fevereiro, no entanto, a suspensão das aulas presenciais, exigiu ainda mais autonomia, organização e foco para a realização da prova. Os problemas dos estudantes em ano de pandemia são inúmeros e, além das aulas a distância, muitos também tiveram que enfrentar a Covid -19.

Pensando em colaborar com os acadêmicos que realizaram a prova do Enem em 20201, a equipe do Capital News entrevistou o Tiago Martins, Diretor do colégio Harmonia, Advogado e pós graduado em gestão escolar pela UCDB, onde vamos falar sobre as dificuldades deste ano pandêmico e algumas dicas.

A dificuldade de concentração, de organizar rotina de estudo, em manter o foco nas aulas on-line, a instabilidade emocional, o isolamento social, o medo e manter o equilíbrio emocional estão entre os transtornos impostos aos candidatos.

Quais foram os desafios e o impacto da pandemia no Enem?

“Tudo que é novo assusta. Os estudantes se viram sozinhos em casa, sem professores e colegas em sua rotina. Os principais desafios foram aprender a ter autonomia nos estudos e manter o foco, mesmo com todas as “distrações” que tinham em casa. Um dos grandes pontos para este Enem é tentar manter os alunos motivados, pois o impacto psicológico do distanciamento das aulas e dos sonhos dos estudantes pode gerar um grande número de desistentes.

Muitos jovens do ensino público e também do privado estão vendo o sonho de cursar uma universidade pública e as particulares concorridas cada vez mais distante com a pandemia. O motivo é que com a mudança das aulas presenciais para on-line, os estudantes não têm conseguido acompanhar os estudos devido a vários aspectos, tais como: dificuldade de acesso à internet e ferramentas tecnológicas, instabilidade emocional, falta de ambiente adequado para o estudo e necessidade de auxiliar na renda familiar.

Outro impacto foi a elaboração de uma proposta de Enem 100% digital. O Enem seriado será uma nova forma de ingressar no ensino superior, com início em 2021. Nesse modelo, os estudantes poderão fazer uma prova em cada um dos três anos do ensino médio. Ao final, o aluno terá uma pontuação que poderá ser utilizada em diferentes processos seletivos.”

Quais são as orientações para os estudantes mandarem bem no Enem?

“A preparação em um ano atípico é uma tarefa mais árdua do que o normal. A distância de colegas e professores deixa tudo mais difícil. No entanto, é possível mitigar essas dificuldades, conforme as orientações abaixo:

- Autonomia e foco nos estudos;

- Estabelecer metas diárias e semanais é essencial;

- Maior planejamento, disciplina e rotina de estudo;

- Saber lidar com a pressão, nervosismo, insegurança e ansiedade;

- Baixar as edições anteriores do ENEM para resolver;

- Assistir a aulas e/ou revisões disponibilizadas na internet, principalmente das matérias com maior grau de importância e/ou dificuldade;

- Equilibrar estudos e lazer e/ou esporte;

- Praticar o autocontrole (até para conseguir se concentrar por 5h com a máscara no rosto). Para isso, é importante fazer simulados o mais próximo da realidade quanto for possível;

- Pesquisar assuntos que mais caem e a forma como o conteúdo é cobrado.”.