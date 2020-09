Em 24 horas, MS registra mais 638 casos e 15 mortes por Covid-19

Chico Ribeiro Boletim é divulgado todos os dias

O boletim de atualização do Covid-19, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta terça-feira (29), apresentou que Mato Grosso do Sul teve um aumento de 638 casos e 15 mortes por Covid-19.

Ao todo o Estado tem 68.963 casos confirmados, 62.106 recuperados, 1.293 vítimas fatais, 270.371 casos notificados, 197.405 descartados, 781 testes em análise no Lacen e parceiros e 3.222 casos sem encerramento pelos municípios.

As cidades com mais casos e óbitos são: Campo Grande com 30.326 casos e 556 óbitos, Dourados registra 7.208 casos e 95 óbitos, Corumbá 4.037 casos, 132 mortes, Três Lagoas 2.116 casos, 34 óbitos e Sidrolândia com 2.011 casos, 26 mortes.

MS tem 462 pacientes internados, além de dois pacientes de outros estados que não são contabilizados como confirmados de MS. Destes, 241 estão em leitos clínicos (163 públicos e 78 privados) e 223 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 156 estão em leitos públicos e 67 em privados.