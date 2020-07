Em 24 horas, 711 pessoas deram positivo para Covid-19 em MS

Tamanho do texto

Bruno Concha/Secom Boletim é divulgado todos os dias

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou mais 711 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) e o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 8.676. Além dos novos infectados também foram registrados mais nove óbitos, passando para 85 mortes no Estado, segundo boletim desta quarta-feira (1).

Dos 8.676 casos confirmados, 3.736 estão em isolamento domiciliar, 4.665 estão recuperados e 199 estão internados, sendo 124 em hospitais públicos e 75 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 47.435 notificações de casos suspeitos. Deste total 34.995 foram descartados, 21 foram excluídos, 1.979 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.785 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.