Sisu 2025: Inscrições abrem no dia 17 de janeiro

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

As inscrições para a edição de 2025 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro e deverão ser feitas exclusivamente pelo site oficial (https://acessounico.mec.gov.br/sisu). O Ministério da Educação destaca que o processo seletivo do Sisu será realizado em uma única etapa, reforçando a importância de os candidatos se atentarem ao prazo final de inscrição: 21 de janeiro às 23h59.

Quem pode participar?

Estão aptos a concorrer às vagas os estudantes que:

Concluíram o ensino médio;

Participaram do Enem 2024;

Obtiveram nota diferente de zero na redação.

Como funciona o processo?

Cada candidato poderá se inscrever em até duas opções de vagas. O sistema classificará os participantes com base nas notas obtidas no Enem, seguindo os critérios de cada instituição.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro, no Portal Único de Acesso.

Os candidatos selecionados na chamada regular ou por meio da lista de espera deverão realizar a matrícula diretamente na universidade, conforme o período indicado no edital.

Diferente de edições anteriores, não será possível escolher entre o ingresso no primeiro ou no segundo semestre.