Editais suspendem exames psicotécnicos da PM e Bombeiros

Divulgação/Portal MS Exames foram remarcados para 10 de abril

Diário Oficial do Estado (DOE) divulgado nesta quarta-feira (24) tornou público quatro editais conjuntos da Secretaria de Estado de Administração, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, que institui a suspensão das avaliações psicotécnicas dos candidatos sub judice a oficiais e praças das duas corporações, os exames estavam marcadas para o próximo domingo, 28 de março.

De acordo com os editais, a suspensão foi motivada devido ao avanço no número de internações por Covid-19 e o aumento das taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul. A confirmação da circulação da nova variante do Coronavírus, a P1 do SARSCOv2 no estado, também foi um dos fatores que levaram a suspensão das avaliações, visto que a variante é ainda mais transmissível.

Também foram levados em conta o Decreto Municipal n.º 14.683, de 19 de março de 2021, estabalecido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, que antecipa feriados municipais para esta semana, assim como a Resolução Conjunta SEGOV/SAD n.º 1, de 19 de março de 2021, que institui a realização de trabalho remoto nas repartições estaduais e suspende atendimentos presenciais considerados não essenciais.

Avaliação psicotécnica faz parte da segunda fase dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, segundo a assessoria, neste caso, o exame era destinado apenas aos candidatos que estão na condição sub judice, amparados por decisões judiciais. Conforme divulgado, as avaliações foram reagendadas para o dia 10 de abril deste ano, contudo pode haver novas alterações, em decorrência da pandemia de Covid-19.

Serviço:

Os editais podem ser acessados por meio do link: https://www.sejusp.ms.gov.br/.