Domingo pode ser bem quente na capital

Edemir Rodrigues/Portal MS

A meteorologia indica que o domingo terá sol e pouca formação de nuvens na região centro-oeste, e o ar quente e úmido deve predominar. Pancadas de chuva podem ocorrer no período da tarde, especialmente na região sul do Estado. A umidade do ar poderá variar entre 90% a 30%.

As temperaturas estarão bastante elevadas, a mínima está estimada em 24°C e a máxima pode chegar aos 38°C. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo Campo Grande terá pancadas de chuva à tarde | 21°C a 32°C, Dourados: Pancadas de chuva | 19°C a 33°C, Três Lagoas: Pancadas de chuva à tarde | 23°C a 35°C, Corumbá: Pancadas de chuva | 26°C a 37°C.