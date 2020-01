Doente de saudade cão visita dono na Unimed

Divulgação/Assessoria Walmir e seu cachorro Joy

Walmir Lopes, e o seu cãozinho Joy, que ficou literalmente doente de saudade do seu dono, tiveram um belo reencontro no Hospital Unimed Campo Grande, durante a ação Dia do Desejo. Walmir está internado para tratamento de saúde.

Sensibilizados com a situação e cientes do diagnóstico do cachorrinho, os colaboradores promoveram mais um Dia do Desejo. Conforme a assessoria, sem saber o que o esperava, o beneficiário foi levado até a recepção de internação da unidade hospitalar, onde ao chegar, foi recepcionado pelo pequeno Joy e seus familiares.

Ao ser questionado sobre o sentimento após receber a surpresa, seu Walmir disse que só tinha a agradecer. “Quer maior felicidade que essa? O Joy é meu companheiro de casa e de viagem há 12 anos, então estamos aqui cheios de felicidade. Só tenho a agradecer”, falou.

Divulgação/Assessoria Walmir sempre fala do animalzinho e do quanto ele é importante

A visitação de animais em hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul é baseada na Lei nº 5.385/2019, sancionada em 30 de agosto de 2019.

De acordo com a enfermeira hospitalar, Denise Aparecida Oliveira, o beneficiário sempre fala do animalzinho e do quanto ele é importante. “O seu Walmir sempre dizia para nós do hospital o quanto o animalzinho é importante para ele, que fazia parte da sua rotina diária, por isso escolhemos ele para participar do Dia do Desejo, como uma forma de animá-lo e proporcionar uma tarde de alegria”, conta.

A médica veterinária do Joy, Rafaela Azuaga, parabenizou a ação da Unimed CG por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, onde afirma que emitiu um laudo autorizando a visitação do pet ao hospital por ser um paciente saudável, com vacinas atualizadas e livre de ectoparasitas.