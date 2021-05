Diversos unidades de saúde estarão de plantão para imunização contra gripe

Tamanho do texto

Neste sábado (29) o plantão para imunização irá disponibilizar a vacina contra Influenza em

30 unidades de saúde da Capital. Podem se vacinar idosos e professores, que fazem parte do público da segunda etapa da campanha, crianças entre seis meses e menores de seis anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde, que estão incluídos na primeira etapa.

De acordo com a assessoria, desde o início da campanha, em 13 de abril, 78.583 pessoas receberam a vacina contra a gripe, equivalente a 31,42% de todo o público alvo. Com mais de um mês e meio de disponibilização da dose, a baixa procura ainda preocupa. Durante o plantão, as unidades funcionarão das 7h30 às 17h.

Crianças entre seis meses e menores de seis anos e trabalhadores da saúde são os públicos com a maior porcentagem entre os vacinados, mas ainda muito abaixo dos 95% preconizados pelo Ministério da Saúde. Os trabalhadores da educação são os que menos se vacinaram até o momento, sendo apenas 7,98% imunizados dos 13.100 que devem procurar pela vacina.

Onde vacinar?

7h30 às 17h

Bandeira

USF Moreninha

UBS Carlota

UBS Universitário

ISF Itamaracá

Segredo

UBS Cel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF JD Paradiso

USF Azaléia

Anhanduizinho

UBS Jockey Club

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

USF Botafogo

C.F Iracy Coelho

USF Parque do Sol

USF Los Angeles

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Imbirussu

UBS Silvia Regina

UBS Lar do Trabalhador

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

Lagoa

USF Tarumã

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila