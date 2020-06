Dia será nublado em MS

Parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada à tarde, no sul e sudoeste do estado; parcialmente nublado a claro no norte e centro-leste; demais áreas parcialmente nublado, esse é o clima para este sábado (13), em todo o Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a mínima é de 17°C e a máxima 34°C. Já umidade relativa do ar terá a mínima de 30% e a máxima de 85%.

Em Campo Grande o dia será parcialmente nublado a claro, com a máxima de 31°C e a mínima de 21°C. Em Dourados, a mínima é de 17°C e a máxima 30°C. Três Lagoas, a mínima 21°C e a máxima de 34ºC. Ponta Porã, a mínima é de 17ºC e a máxima de 30°C. Corumbá, a mínima é de 22°C e a máxima de 34°C. Já em Coxim a mínima é de 17°C e a máxima de 30°C.