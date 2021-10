Detran suspende atendimento de Centro de Formação de Condutores

Saul SChramm/Portal MS

Nesta terça-feira (5), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Groso do Sul) suspendeu, o credenciamento do CFC (Centro de Formação de Condutores) Brandão e Santos, de Campo Grande. Isso porque ao chegar no local, após denúncias de clientes, encontrou o estabelecimento de portas fechadas.

De acordo com a chefe da Divisão de Supervisão de CFC´s do Departamento, Glaucimara Lopes Scheinder Hova, o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores pressupõe atendimento regular já que o processo de habilitação tem prazos que precisam ser rigorosamente cumpridos.

Diante dos fatos, o CFC em questão recebeu uma notificação para que preste esclarecimentos “por escrito” a respeito do suposto fechamento da empresa sob pena de serem tomadas meidas administrativas que podem levar ao descredenciamento da empresa. “Até resposta e regularização, o CFC encontram-se com suas atividades suspensas nos sistemas do Detran-MS”, informou a responsável do setor.

Segundo ela, em qualquer momento os candidatos que se sentirem lesados poderão efetivar a transferência de CFC. “Destacamos, ainda, que ao iniciar o processo de habilitação pelo Centro de Formação de Condutores - CFC firma-se contrato de prestação de serviços entre as partes, no qual deve ser observado o que é regido nas cláusulas estabelecidas. Orientamos que, caso não haja acordo, o Procon deverá ser acionado, considerando que questões envolvendo o não cumprimento do serviço contratado deve ser tratado nesse órgão”, finalizou.

De acordo com a assessoria, na tarde dessa terça-feira (05), o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, e sua equipe, estiveram reunidos com representantes do Procon de Campo Grande para tratar deste e de outros assuntos relacionados.

“Não podemos deixar que os candidatos sejam prejudicados nessa prestação de serviços e por isso nós, do Detran-MS, contamos com o apoio do Procon”, afirmou Trindade do durante o encontro.