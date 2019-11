Detran realiza a primeira Convenção Estadual de Inspeção Veicular

Divulgação/ Assessoria A Convenção será realizada entre as 8h e às 18h no Auditório da UEMS

No próximo sábado (9) o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realiza a primeira Convenção Estadual de Inspeção Veicular com o tema, Adulteração dos sinais identificadores e seus desdobramentos.

O encontro deverá reunir representantes dos principais órgãos de Segurança Pública do Estado como Polícia Civil, Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a gerente regional do Detran-MS em Campo Grande, Loretta Barbosa Figueiredo, o evento foi criado por conta da necessidade de integração dos órgãos de trânsito, policiais, peritos e vistoriadores e como forma de promover o debate a troca de experiência sobre o assunto entre eles.

Loretta explica que o evento vai apresentar conhecimentos na área de identificação veicular, capacitando o profissional para coibir a adulteração de sinal identificador de cada veículo. “À medida que a sociedade evolui, as organizações criminosas alteraram os seus meios e modos de atuação, aperfeiçoando cada vez mais os métodos para que não sejam aferidos os dados originais de identificação de veículos produtos de crimes, causando grave violação da segurança pública”, explicou.

A Convenção será realizada entre as 8h e às 18h no Auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas pelo site do Detran-MS.