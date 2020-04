Detran-MS publica alterações no licenciamento

Divulgação Publicação será na próxima segunda-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publica na próxima segunda-feira (06) a alteração do calendário de licenciamento para 2020. As mudanças ocorrem em função da necessidade de medidas de prevenção e combate ao contágio do Novo Coronavírus (Covid-19) e constarão na portaria de número 72 que será publicada no Diário Oficial na próxima segunda-feira.

Conforme divulgado pelo departamento o novo Calendário de Licenciamento fica assim estabelecido:

Placas final 1 e 2, Maio;

Placas final 3 e 4, Junho;

Placas final 5 e 6, Julho;

Placas final 7 e 8, Agosto;

Placas final 9, Setembro; e

Placas final 0, Outubro