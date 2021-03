Detran-MS nomeia o novo vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans

Edemir Rodrigues/Portal MS Vice-presidente do Detran, Rudel Trindade

Detran de Mato Grosso do Sul, anunciou no último sábado (20), Rudel Trindade Júnior, como um dos vice-presidentes da Associação Nacional dos Detrans (AND), de 2021 a 2023. Rudel Trindade foi eleito também o representante do Detran na região Centro-Oeste do Brasil.

O agora vice-presidente, destaca a importância da nomeação. “Além de ser uma honra fazer parte da gestão comandada pelo Ernesto Neto, do Detran de São Paulo, é uma responsabilidade enorme e um desafio de grande importância por conta do momento de grandes mudanças que vivemos, onde teremos alterações significativas nas leis de trânsito que impactam diretamente à população, como por exemplo o aumento do prazo de renovação da CNH e outras grandes mudanças que passam a vigorar já em abril”, enfatizou via assessoria.

Conforme Rudel, o Detran-MS contribui constantemente para o avanço na prestação de serviços de trânsito em todo o Brasil e recentemente foi o primeiro a lançar o Registro Nacional de

Veículos em Estoque (Renave), serviço que proporciona maior segurança e economia nas transações de veículos. “Com a participação direta na AND, nossos diretores e técnicos poderão contribuir de maneira efetiva para um trânsito mais seguro e eficiente para todos nós”, finalizou.

AND é uma instituição civil composta por presidentes em exercício dos Departamentos de Trânsito dos Estados e Distrito Federal, a entidade possui autonomia administrativa, financeira, patrimonial e técnica, e seu principal objetivo é reunir os Detrans para desenvolver estudos e solucionar questões relacionadas ao trânsito e sua legislação, assim como desenvolver o intercâmbio e representar seus associados ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e Conselho Nacional de Trânsito (Contran), além de órgãos Federais, Estaduais e Municipais.