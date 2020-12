Detran já realizou mais de 12 mil operações com cartão de débito

Divulgação/ Detran Operações com cartão de débito

Em três meses, novo sistema de pagamentos do Detran realizou mais de 12 mil operações, Detran Pag (ferramenta, que permite o pagamento de guias de serviços com cartão de débito de qualquer banco no guichê e em totens de autoatendimento), em três meses de atuação. O novo sistema do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), gerou um total de mais de R$ 4 mi para os cofres públicos.

Um mês após o lançamento, o totem de autoatendimento também é sucesso garantido entre usuários que precisam do Detran. Após a instalação dos equipamentos na sede do, 2.170 operações foram realizadas.O Detran Pag já está disponível em todas as agências do Detran em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e em breve deve ser levado para mais agências do interior.

De acordo com a assessoria, nove equipamentos estão instalados nas agências, sendo dois na sede e os demais no Shopping Bosque dos Ipês, na agência do Pátio Central além de três cidades do interior: Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a ideia de simplificar o pagamento das guias é trazer conforto, segurança e autonomia a todos. “Hoje já é possível operar o equipamento e pagar uma guia sem o auxílio de um atendente ou no próprio guichê de atendimento sem precisar se deslocar a um banco ou casa lotérica”, comenta.