Detran alerta para o vencimento da 5ª parcela do IPVA

Divulgação/ PGMS

O IPVA é o segundo imposto mais importante para as finanças públicas do Estado, ficando atrás apenas do ICMS. Os proprietários de veículos automotores que optaram pelo parcelamento do IPVA têm até a próxima segunda-feira (31) para quitar a última parcela do tributo.

Do tributo que chega aos cofres públicos estaduais, 50% é destinado ao Estado e 50% aos municípios onde o veículo foi emplacado. De acordo com a assessoria, o recurso é aplicado conforme o planejamento financeiro, como pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde, segurança, entre outros.

Serviço:

Para mais informações os proprietários podem se dirigir a Unidade de Fiscalização do IPVA (UFIPVA), que fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 858, Centro. A secretaria também disponibiliza atendimento telefônico pelos números (67) 3316-7500 / 3316-7534 / 3316-7541. O horário de expediente é de segunda à sexta, das 7h30 às 17h30.