Desmatamento pode ter obstruído Rio Miranda

Foi aberta uma investigação a respeito da origem de um material orgânico vegetal que obstruiu trechos do rio Miranda no último fim de semana, comandada por técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Conforme o comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda, tenente Antônio Rondon da Silva, este fenômeno é recorrente em épocas de chuvas intensas. Porém, houve uma maior quantidade de sedimentos carreados pelas águas, criando uma barreira para navegação na altura da Ponte do Calcário.

É possível ver por meio de uma reportagem, publicada em fevereiro de 2007 pelo Jornal Guaicuru, que a situação se repete no Miranda, sempre nessa época do ano. Na ocasião específica da matéria, uma parte do rio está tomada por material orgânico muito semelhante ao verificado atualmente.

As principais causas para este fenômeno, segundo o secretário adjunto da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar) Ricardo Senna, podem ser uma forte correnteza provocada pelas chuvas, que arrastou a vegetação das margens, assim como o material que sobrou das queimadas que aconteceu no Pantanal, alguns meses atrás. Mas o desmatamento ilegal não é descartado.

A localidade foi delimitada por funcionários do Imasul, onde serão feitas investigações para procurar possíveis focos de desmatamento irregular. Os técnicos capacitados ainda estudam imagens de satélite dos últimos dias, procurando alguma alteração aparente.