Desconto do IPVA vai até o final do mês

Divulgação/ PGMS 1,1 milhão de carnês estão sendo encaminhados para veículos sul-mato-grossenses

O pagamento à vista do IPVA (Propriedade de Veículos Automotores) segue com desconto de 15% até o final do mês. O imposto é a segunda maior fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, ficando atrás somente do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), o ano de 2020 segue as mesmas condições especiais dos anos anteriores, carros de passeio possuem 25% de desconto, resultando em uma alíquota de 3,5%. Caminhão, ônibus, micro-ônibus e veículos de passeio novos permanecem isentos pelo primeiro ano. Para motocicletas, a primeira tributação tem desconto de 50%, resultando em uma alíquota de 1% sobre a tabela FIPE.

Foi divulgado em nota, que 1,1 milhão de carnês estão sendo encaminhados para os proprietários de veículos sul-mato-grossenses. Para parcelamentos, não deve haver desconto.