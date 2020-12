Deodápolis recebe projeto de esgotamento R$ 1,3 milhão de reais

Sanesul O município está em obras; sistema de esgotamento está passando por ampliação da rede de coleta e ligações domiciliares

Representantes da Prefeitura Municipal de Deodápolis estiveram na sede da Sanesul para acompanhar de perto a evolução das obras de esgotamento sanitário que estão sendo executadas na cidade. O município está em obras; sistema de esgotamento está passando por ampliação da rede de coleta e ligações domiciliares

O sistema de esgotamento está passando por ampliação da rede de coleta e ligações domiciliares. De acordo com a assessoria, a ordem de serviço para o início dessas obras foi dada em Outubro deste ano, e a empresa já está com 26% do trabalho concluído. No total, são 9,9 km de rede coletora de esgoto e 600 ligações domiciliares para executar. A Sanesul viabilizou recursos próprios para garantir que essas obras fossem executadas, o valor é de R$ 1,3 milhão de reais.

De acordo com a assessoria, no momento, a obras acontecem no bairro Jardim Deodápolis. Coletar e tratar o esgoto faz parte dos serviços de saneamento de uma cidade. A finalidade da coleta é levá-lo para longe dos imóveis, e isso acontece por meio da rede pública de esgoto.

A rede é um conjunto de tubulações que capta o esgoto dos imóveis e transporta para as estações de tratamento, onde a água será tratada e limpa, depois devolvida para a natureza sem poluir, mantendo a fauna e a flora em segurança.