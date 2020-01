Defesa Civil coloca Rio Aquidauana em alerta de enchente

Divulgação/ MSGOV Última enchente no rio Aquidauana aconteceu em 2018

O nível de água do Rio Aquidauana alcançou a marca de 4,90 metros depois de chuvas intensas na semana. O nível normal do rio é de 3,30 metros, e a partir de 7 metros entra em estado de emergência. A Defesa Civil começou a fazer o monitoramento da região.



Nesta sexta-feira (24), em pronunciamento, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil decretou estado de alerta para a região. Caso o nível do rio continue a subir será feita a retirada das famílias ribeirinhas que vivem nas proximidades.



A maior inundação no rio aconteceu em 2018, com as águas chegando a alcançar 7,42 metro. Com 1.050 moradores tendo que evacuar suas casas.



Para este período, era esperado um montante de 197,5 milímetros de chuva na região, porém até o momento foi registrado 214,4 milímetros, superando em 8,5% o que era esperado.



Conforme a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), até a próxima terça-feira (28), a previsão é que se mantenha tempo firme, com céu parcialmente nublado em Aquidauana.