Deam realiza ação social em alusão ao dia das crianças

Divulgação/Deam Ação social aconteceu nesta quinta-feira no Jardim Itamaracá

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), proporcionou uma quinta-feira (7) diferente para crianças do bairro Itamaracá, em Campo Grande. “Foi uma sensação maravilhosa ver a felicidade no rosto das crianças, que ficaram muito contentes ao ver as viaturas chegarem. Para nós foi muito bom e gratificante e para eles mais ainda”, comentou a delegada titular da DEAM, Elaine Benicasa. A intenção é desenvolver o trabalho de polícia cidadã, criando mais proximidade com a comunidade e desta forma, demonstrar que a polícia é amiga e parceira.

Os policiais e demais servidores da Especializada se juntaram, compraram brinquedos com recursos próprios e foram até o bairro entregar os presentes pessoalmente para a criançada. A equipe chegou até o projeto “Deus é Dez”, uma escolinha de futebol e futsal localizada na Rua Eufrares, 306, Jardim Itamaracá, destinada para meninos e meninas do bairro. Com sirenes ligadas, os policiais fizeram a alegria da garotada.

O projeto atende cerca de 50 alunos, aos quais são disponibilizadas aulas práticas da modalidade e palestras que objetivam o combate e prevenção ao uso de substâncias entorpecentes. Segundo a polícia civil, o Projeto foi criado após a morte de dois irmãos de Johnny Fernandes Meira, que eles morreram por envolvimentos com drogas na região.

Com 5 anos de trabalho este projeto salva vidas e tem evitado que crianças e adolescentes entrem para o crime.