Curso de culinária mexicana nesta quarta em Campo Grande

Divulgação Tacos é um dos mais tradicionais pratos do México

A comida mexicana caiu nas graças e no paladar dos brasileiros há pouco tempo, nos cardápios de reuniões com amigos ou festas maiores ela é sempre uma boa opção. Por isso, um curso com essa tradicional culinária da América Latina acontece nesta quarta-feira (15), às 18h, no Espaço Club Gourmet. Os chefs Adriano Torres e Francisco Neto ensinarão receitas simples de snacks e pratos mexicanos.

Para fazer uma recepção calorosa e deliciosa para os dias de verão, serão feitas quatro receitas de culinária Texmex, uma fusão de temperos mexicanos e texanos, para servir rapidamente e de forma bem descontraída.

Acrescentando à experiência diferentes pratos,com ingredientes conhecidos dos brasileiros e formas de produção fáceis e saudáveis, entre eles o mole poblano que é uma receita mexicana onde uma pasta cheia de sabor com temperos picantes e também chocolate na composição traz muito sabor e por incrível que pareça não fica doce. Normalmente servido com peru, Pato ou frango, pode ser também com carne vermelha, uma alternativa diferente para oferecer aos convidados ou fazer em casa para a família.

Para o chef Francisco Neto, para quem acha que comida mexicana é muito ardente e tem receio de experimentar eles apresentarão técnicas que permitem aflorar o sabor da pimenta acima da ardência “com técnicas simples, os participantes vão aprender que a comida mexicana é muito saborosa e a pimenta pode ser manipulada para manter o seu sabor exuberante sem a ardência que muitos tem receio de provar.”

São 35 vagas para o curso, os participantes, além de aprender as receitas vão degustar todas as produções, a reserva das vagas podem ser feitas pelos telefones (67) 99221-0605 e 99839-4488.