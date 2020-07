ms.gov.br Credenciadas do Detran-MS ampliam vistoria veicular a partir de agosto

A partir de 17 de agosto, o serviço de vistoria veicular prestado pelo Detran-MS passa a ser realizado pelas ECVs (Empresas Credenciadas de Vistoria), em uma primeira etapa, nas cidades que dispõem de vistoriadoras.

A data foi definida durante reunião realizada nesta quinta-feira (9) com representantes do setor, o presidente da Assovis (Associação das Empresas de Vistorias), José Renato Cantadori, além do diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, e assessores técnicos.

Servidores do Detran que hoje atuam nas vistorias passarão a realizar a função de auditores das empresas credenciadas.

Durante o encontro, Trindade enfatizou a necessidade de que o cliente seja tratado de maneira adequada, primando pela qualidade do atendimento e pela excelência na execução dos serviços, “sempre”. O presidente ressalta a importância de poder contar com as empresas de vistoria pois, dessa forma, o cliente tem a comodidade de localizar a que mais atender suas necessidades de localização, evitando que precise se deslocar até uma agência do Departamento.

Neste momento, o usuário do serviço conta com 39 empresas credenciadas pelo Detran-MS, distribuídas entre as cidades do interior e a Capital, em localizações estratégicas e que oferecem a vantagem de um processo altamente tecnológico. O sistema digital de inclusão das informações garante confiabilidade e otimiza a base de dados do Estado.