Covid-19: Prefeitura vacina pessoas a partir de 56 anos e públicos prioritários

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Vacinação covid-19

Prefeitura de Campo Grande promove neste domingo (30) mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19, com atendimento a pessoas com 56 anos ou mais, caminhoneiros e trabalhadores industriais com 45 anos ou mais. Pessoas que receberam a primeira dose da Astrazeneca até dia 30 de março também poderão se imunizar.

Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), comunicou que os trabalhadores de indústrias devem apresentar vínculo empregatício ou o efetivo exercício da função, conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Em Campo Grande, 284.033 pessoas receberam a primeira dose da vacina, número que corresponde a 31.35% de toda a população do município, incluindo as pessoas que não estão aptas à vacinação contra a Covid-19, como menores de 18 anos.

A segunda dose foi aplicada em 123.568, totalizando 407.601 doses de vacinas aplicadas na Capital. De acordo com dados do “Vacinômetro”, somente neste sábado (29), 8.935 pessoas foram vacinadas.

Serviço:

Para ser vacinado é necessário realizar o cadastro no sistema de identificação prévia que visa dar mais agilidade ao processo de vacinação. Basta se cadastrar no site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Confira os locais de vacinação:

Drive-thru Ayrton Senna

7h30 às 17h

Drive-thru Albano Franco

7h30 às 17h

Drive-thru Cassems

(Rua Antonio Maria Coelho, 6.065)

7h30 às 17h

Guanandizão

7h30 às 17h