Covid-19: Mato Grosso do Sul tem quase mil pessoas internadas

Mato Grosso do Sul já ultrapassou o limite de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (18) são quase mil pessoas internadas.

Divulgação/SES Dados são atualizados diariamente

Em 24 horas o Estado teve 1.254 novos casos de infecção e 31 mortes. Ao todos são 198.795 casos confirmados, com 956 pacientes em leitos clínicos e de UTI, 182.481 pessoas recuperadas, 11.618 pacientes em isolamento domiciliar, 636.197 casos notificados, 427.640 descartados, 1.692 testes em análise no Lacen e 8.070 casos sem encerramento pelos municípios.



Com os novos óbitos, o total de vítimas fatais em MS chega a 3.740 mortes desde o início da pandemia. Os novos óbitos foram registrados em Campo Grande (8), Dourados (5), Três Lagoas (3), Naviraí (2), Sidrolândia, Terenos, São Gabriel do Oeste, Ponta Porã, Bonito, Coronel Sapucaia, Inocência, Bandeirantes, Anastácio, Rio Brilhante, Brasilândia, Caarapó e Amambai, todos tiveram uma morte.

Em relação às internações, de 956 internados, 523 estão em leitos clínicos (346 públicos e 177 privados) e 433 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dos quais 332 estão em leitos públicos e 101 em privados.



A taxa de ocupação de leitos de UTI públicos global nas quatro macrorregiões de MS é de: 107% em Campo Grande, 98% em Dourados, 93% em Três Lagoas e 100% em Corumbá. O excedente da capacidade, no caso de lotação acima de 100%, representa pacientes em leitos covid-19 ainda não habilitados pelo SUS, mantidos pelas secretarias municipais e estadual de saúde.