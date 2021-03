Covid-19 mata em 24 horas mesma quantidade de pessoas que a dengue em um ano

Saul Schramm/Portal MS Dados são da SES

Mato Grosso do Sul registrou nesta quarta-feira (17) o recorde de mortes causadas pela Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) foram 42 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, a mesma quantidade de vidas perdidas para a dengue em todo o ano de 2020.



Os números da secretaria confirmam a letalidade da Covid-19 quando comparada à doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que, historicamente, tem grande incidência no Estado. Só neste ano, de 1° de janeiro a 17 de março, a dengue vitimou três pessoas em todo o Estado. No mesmo período, a doença causada pelo coronavírus tirou a vida de 1.327 sul-mato-grossenses. Na comparação, uma enfermidade matou 44 mil vezes mais que a outra.



Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia de Covid-19 em todo o planeta, em 11 de março do ano passado, 3.709 sul-mato-grossenses não resistiram à infecção pelo novo coronavírus e faleceram. Em pouco mais de um ano do surgimento, a Covid-19 matou quase três mil por cento a mais do que a dengue em oito - de 2013 a 2020, a doença viral tropical matou 124 pessoas em Mato Grosso do Sul.



Atualização de casos

Mato Grosso do Sul bateu novo recorde e em 24 horas teve 42 óbitos registrados em 24 horas, nesta quarta-feira (17). Segundo a SES, neste mesmo período foram confirmados mais 1.447 novos infectados. Ao todo o Estado soma 197.541 casos, 12.397 ativos, 180.180 recuperados, 3.709 mortes, 921 internados, sendo 519 em leitos clínicos e 402 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 632.502 casos notificados, 425.846 descartados, 1.399 amostras em análise no Lacen e 7.716 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.