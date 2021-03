Covid-19: Mais de 6,7 mil pessoas foram vacinadas em apenas seis horas na capital

Divulgação/PMCG Campo Grande conta com mais de 30 pontos de vacinação

Campanha de vacinação contra a Covi-19 segue em ritmo acelerado em Campo Grande, conforme o Vacinômetro na última quarta-feira (24), em cerca de seis horas mais de 6,7 mil receberam o imunizante. Nesta quinta-feira (25) foi iniciada a etapa de vacinação de idosos entre 68 e 69 anos de idade, no total mais de 30 pontos de imunização estão espalhados pelas sete regiões urbanas da Capital.

Para evitar aglomeração e a espera nas filas dos pontos de vacinação, a prefeitura disponibilizou um sistema de cadastramento prévio, com o cadastro o processo de identificação é feito de forma ágil, proporcionando maior celeridade no ato da vacinação.

O calendário de vacinação pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), foi dividido por turno com objetivo de distribuir o atendimento que era concentrado no período matutino. Conforme a assessoria, as medidas tomadas visam garantir a integridade, segurança e transparência no processo de imunização em Campo Grande.

Serviço:

O agendamento pode ser realizado por meio do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br/.