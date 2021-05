Covid-19: Fiocruz alerta para aumento de casos em MS

Saul Schramm/Portal MS Pesquisa alerta para nova onda de Covid-19

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgou na última sexta-feira (28), o Boletim do InfoGripe alertando para a probabilidade do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em grande parte dos estados, capitais brasileiras e Distrito Federal. A pesquisa é referente à Semana Epidemiológica (SE) 20, que compreende o período entre 16 a 22 de maio, por meio dela foi constatado que 96% dos casos de SRAG com resultado laboratorial positivo são decorrentes do novo coronavírus.

Em Mato Grosso do Sulas chances de crescimento dos casos nos próximos 45 dias é de 95%, cenário preocupante tendo em vista a alta taxa de ocupação de leitos em todo estado. Somente nas últimas 24 horas foram registrdos quase três mil novos casos de infecção por Covid-19, conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Na Capital, foi observado sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo até a SE 20. O levantamento ressalta que tanto os sinais de estabilização quanto a retomada do crescimento dos casos estão acontecendo em patamares elevados, assim como os picos registrados durante o ano de 2020.

Divulgação/Fiocruz Gráfico elaborado pelo InfoGripe

Pesquisador e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes destaca que a pesquisa analisou fatores como a retomada precoce das atividades. “Os dados apresentados devem ser utilizados em combinação com os demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo. O estudo sinaliza que o cenário atual está associado à retomada das atividades de maneira precoce. Tal situação manterá o número de hospitalizações e óbitos em patamares altos, com tendência de agravamento nas próximas semanas”, afirmou via assessoria.

Marcelo Gomes, ressalta a perspectiva para os próximos meses. “Amazonas, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul apresentam sinal forte (prob. > 95%) de crescimento na tendência de longo prazo até a SE 20. Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins apresentam sinal moderado (prob. > 75%) de crescimento na tendência de longo prazo”, explicou o pesquisador.

De acordo com o coordenador do InfoGripe os índices elevados mostram a necessidade da cautela em relação à flexibilização das medidas de biossegurança para prevenção da Covid-19. “A interrupção da queda em patamares elevados e a retomada do crescimento de casos podem ser atribuídas em parte à retomada da circulação da população e, consequentemente, à maior exposição por conta das medidas de relaxamento”, enfatizou Marcelo Gomes.

Entre as capitais que apresentaram maior tendência de crescimento até a SE 20 estão Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Paulo (SP). Fortaleza (CE) e Vitória (ES). Conforme a assessoria, somente quatro capitais apresentam sinal de queda, Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Macapá (AP) e Teresina (PI).

Em relação ao número de óbitos notificados de SRAG, a situação permanece crítica, todas as regiões do país encontram-se na zona de risco devido aos altos números de mortes.